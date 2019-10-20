Никонцев: «Спартак» настраивался, как на последний бой, отступать некуда

Капитан московского «Спартака» Анатолий Никонцев поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с петербургским СКА (3:2).



«Конечно, испытал облегчение после гола. Давило, что давно не забивал, хотел забить. Дай бог, сейчас прорвёт. Две шайбы – комфортное преимущество, начинаем где-то пятится, сыграть попроще, не лезть в атаку, третий сзади, поэтому по игре кажется, что соперник начинает давить.



Первый матч я не играл, сегодня нормальный матч, хорошо играли. Настраивались как на последний бой, потому что дома неудачно сыграли серию, хотелось реабилитироваться. Некуда отступать, нам нужны очки. Конечно, все хотели победить, у нас неудачная серия была, у них тоже», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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