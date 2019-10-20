Никонцев: «Спартак» настраивался, как на последний бой, отступать некуда
Капитан московского «Спартака» Анатолий Никонцев поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с петербургским СКА (3:2).
«Конечно, испытал облегчение после гола. Давило, что давно не забивал, хотел забить. Дай бог, сейчас прорвёт. Две шайбы – комфортное преимущество, начинаем где-то пятится, сыграть попроще, не лезть в атаку, третий сзади, поэтому по игре кажется, что соперник начинает давить.
Первый матч я не играл, сегодня нормальный матч, хорошо играли. Настраивались как на последний бой, потому что дома неудачно сыграли серию, хотелось реабилитироваться. Некуда отступать, нам нужны очки. Конечно, все хотели победить, у нас неудачная серия была, у них тоже», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду
- 20 октября 2019
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:08
-
18:49
-
18:37
-
18:25
-
18:16
-
18:09
-
18:01
-
17:41
-
17:36
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:47
-
16:34
-
16:11
-
15:34
-
15:21
-
15:15
-
14:54
-
14:25
-
14:21
-
13:47
-
13:20
-
13:00
Партнерский контент