Плотников: СКА сегодня больше проиграл, чем «Спартак» победил

Капитан СКА Сергей Плотников подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» (2:3).



«Много бросков, глупые ошибки, которые постоянно приводят к голам. Не знаю уже, как исправлять, уже всё об этом обговаривали. На данный момент что есть, то есть. «Спартак» не преподнёс сюрпризов? Как правило, мы сами себе преподносим сюрпризы.



Сложно сказать, находимся ли мы в кризисе. Надо просто продолжать работать, делать то, что говорят тренеры, выкладываться на поле, а не просто о чём-то говорить.



Не хватает голов, немного наглости под воротами. Надо больше закрывать ворота, чтобы больше шайб доходило от синей линии. Если это начнёт получаться, придут голы, и они будут разными – грязными, красивыми, любыми. Моё мнение – это больше мы проиграли, чем «Спартак» победил.



Был ли проброс при третьей шайбе «Спартака»? Вы сами всё видели», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Кристина Голодникова.

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