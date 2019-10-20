Знарок: «родство» с игроками СКА не помогает мне их обыгрывать

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного матча с петербургским СКА (3:2).



«Хорошая игра, хороший соперник. Мы сыграли очень хорошо командой, проявили характер. Настраивались, сыграли грамотно. Конечно, тяжело было сдерживать прессинг СКА, выложились. Тяжело играть с командой с таким нападением.



Конечно, «родство» с игроками СКА мне не помогает обыгрывать эту команду. Они играют за свой клуб, за своего тренера. Счастлив, что я провёл два года здесь, с этими ребятами. Ещё больше вообще я с ними провёл, с 2014 года. Конечно, это не помогает, они стараются обыграть. Но сейчас мы играем в разных коллективах, они играют за себя и своего тренера», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду