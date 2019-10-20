Знарок: «родство» с игроками СКА не помогает мне их обыгрывать

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного матча с петербургским СКА (3:2).
«Хорошая игра, хороший соперник. Мы сыграли очень хорошо командой, проявили характер. Настраивались, сыграли грамотно. Конечно, тяжело было сдерживать прессинг СКА, выложились. Тяжело играть с командой с таким нападением.
Конечно, «родство» с игроками СКА мне не помогает обыгрывать эту команду. Они играют за свой клуб, за своего тренера. Счастлив, что я провёл два года здесь, с этими ребятами. Ещё больше вообще я с ними провёл, с 2014 года. Конечно, это не помогает, они стараются обыграть. Но сейчас мы играем в разных коллективах, они играют за себя и своего тренера», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 октября 2019
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