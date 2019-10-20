Анкипанс: знали, что «Нефтехимик» физически сильная команда

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2). Латвийский коллектив проиграл второй матч из пяти последних, подопечные Вячеслава Буцаева победили в третьей встрече подряд и впервые за восемь лет выиграли у «Динамо» в Риге.



«Мы знали, что команда «Нефтехимик» физически сильная команда, что будет трудная игра. Я думаю, матч решился в первом периоде. Надо было забивать свои моменты, когда мы могли играть немножко по-другому. Тактически, на удержание и так далее.… Но сегодня это не удалось в концовке. Большинство надо было реализовать, там были моменты. Сегодня не получилось, и будем работать дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» впервые за восемь лет обыграл рижское «Динамо» в гостях