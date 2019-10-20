Тарасенко — о карьере: никто не выкатывал мне красную ковровую дорожку

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о своей карьере и воспитании детей.
«Мой папа тоже был очень хорошим хоккеистом, даже больше всех очков в Суперлиге набирал. Но мне красную ковровую дорожку никто не выкатывал. Ты понимаешь, что надо работать. Я видел, как тяжело порой приходилось ему. Так же и мои дети. Видят, с какими травмами ты домой приходишь. Один день без плеча, другой без ноги — выходишь, хромаешь. Они это понимают. Но каким бы ты успешным ни был, какое бы положение ни занимал, никаким своим статусом и никакими подарками ты не заменишь простое внимание. Ты можешь купить ему весь мир, но если у него будет недостаток внимания, это уже никак не исправить. Это не продаётся», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
- 20 октября 2019
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