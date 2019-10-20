Панарин забил свой четвёртый гол в сезоне, поразив ворота «Ванкувера»
Продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в третьем периоде сократил отставание своей команды, сделав счёт 2:3. Для Панарина этот гол стал четвёртым в сезоне.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн. Он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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