Брайан Бойл, проведший более 700 матчей в НХЛ, перешёл во «Флориду»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» подписал контракт с нападающим Брайаном Бойлом, информирует официальный сайт лиги. Опытный форвард поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, финансовые условия сделки не разглашаются.
34-летний нападающий набрал 24 (18+6) очка в 73 играх прошлого регулярного чемпионата в составе «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В трёх встречах плей-офф Кубка Стэнли в его активе две результативные передачи.
«Учитывая более 700 матчей в НХЛ и более 100 в плей-офф, Брайан добавит нашему клубу опыта. А составу он добавит универсальности и характера», — пояснил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.
Бойл был выбран «Лос-Анджелес Кингз» в первом раунде драфта 2003 года под общим 26-м номером.
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