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«Амур» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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11:50 Мск
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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

20 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Барыс» одолел «Витязь» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Сёмин (Евсеенков, Лаюнен) – 00:38' (5x5)   1:1 Сагадеев (Маклюков, Диц) – 04:28' (5x5)   2:1 Бойд (Михайлис, Найт) – 34:53' (5x5)   2:2 Сёмин (Макеев) – 49:36' (5x5)   3:2 Бойд (Старченко, Диц) – 63:09' (4x3)

«Металлург» победил «Авангард» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Расмуссен (Антипин) – 02:58' (5x4)   2:0 Антипин (Козун, Расмуссен) – 11:30' (5x5)   3:0 Нестрашил (Потехин) – 48:58' (5x5)

СКА уступил «Спартаку» — 2:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Карсумс (Цыплаков, Гончаров) – 09:07' (5x5)   0:2 Никонцев (Херсли) – 14:26' (5x5)   1:2 Дыбленко (Швец-Роговой, Кагарлицкий) – 16:56' (4x4)   1:3 Никонцев (Вишневский, Фёдоров) – 21:16' (5x5)   2:3 Плотников (Карпов, Лехтеря) – 58:52' (6x5)

Рижское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шиксатдаров (Куликов, Падакин) – 19:44' (5x5)   0:2 Мёрфи (Грошев, Фазлеев) – 23:29' (5x5)   1:2 Редлихс М. (Дарзиньш, Макмиллан) – 29:30' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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