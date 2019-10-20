Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

20 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Барыс» одолел «Витязь» — 3:2 ОТ.
«Металлург» победил «Авангард» — 3:0.
СКА уступил «Спартаку» — 2:3.
Рижское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» — 1:2.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
- 20 октября 2019
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