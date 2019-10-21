Овечкин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ, забив «Чикаго»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 10-е очко в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забил гол в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Юнайтед-центр». На момент написания новости идёт третий период. «Вашингтон» ведёт со счётом 3:2.
Таким образом, Александр Овечкин набрал 10-е очко в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. На счету российского форварда 5 голов и 5 результативных передач в 10 играх за клуб.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1093 матча, в которых забил 664 гола и сделал 557 результативных передач.
Видео с голом Александра Овечкина в ворота «Чикаго» доступно в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин продлил результативную серию до шести матчей
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