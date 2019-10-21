Защитник «Вашингтона» Гудас подрался, вступившись за Овечкина

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) защитник «Блэкхоукс» Коннор Мерфи извлёк важный урок во время первого периода игры — не нужно грубо атаковать Александра Овечкина, иначе рискуешь познакомиться с защитником «Вашингтона» Радко Гудасом.



На последних секундах периода Овечкин забрал шайбу и готов был броситься к воротам соперника, но его жёстко остановил Мерфи. Радко сбросил перчатки и бросился на выручку своему одноклубнику. Он опрокинул обидчика на лёд и несколько рад ударил Мерфи в ухо.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.