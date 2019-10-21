Форвард «Чикаго» Нюландер отдал красивый «слепой» пас под бросок Каджуле

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Во время матча нападающий «Чикаго» Александр Нюландер отметился красивым пасом Дрейку Каджуле, который, воспользовавшись моментом, забил гол.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором одного из голов. Таким образом, он набрал 10-е очко в сезоне НХЛ (6+4). Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник гостей Дмитрий Орлов также записал на свой счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.