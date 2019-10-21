«Рейнджерс» – «Ванкувер». Хозяева нанесли 40 бросков в створ, гости – 43

«Нью-Йорк Рейнджерс» вновь не смог набрать очки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3). Встреча прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



Игра изобиловала голевыми моментами и бросками по воротам. Так, ньюйоркцы нанесли 40 бросков в створ ворот, а хоккеисты «Кэнакс» – 43.



Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отбил за матч 40 бросков и был признан третьей звездой матча.



Это уже четвёртая игра в текущем сезоне, в которой команды нанесли в сумме не менее 80 бросков.



Рекорд НХЛ (104 броска в створ) был установлен в декабре 1976 года, когда «Колорадо Рокитс» в выездном матче с «Торонто» (2:4) перебросал соперника 53-51.