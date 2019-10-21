Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» – «Ванкувер». Хозяева нанесли 40 бросков в створ, гости – 43

«Рейнджерс» – «Ванкувер». Хозяева нанесли 40 бросков в створ, гости – 43
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» вновь не смог набрать очки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3). Встреча прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Игра изобиловала голевыми моментами и бросками по воротам. Так, ньюйоркцы нанесли 40 бросков в створ ворот, а хоккеисты «Кэнакс» – 43.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отбил за матч 40 бросков и был признан третьей звездой матча.

Это уже четвёртая игра в текущем сезоне, в которой команды нанесли в сумме не менее 80 бросков.

Рекорд НХЛ (104 броска в створ) был установлен в декабре 1976 года, когда «Колорадо Рокитс» в выездном матче с «Торонто» (2:4) перебросал соперника 53-51.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 06:01' (5x4)   0:2 Бёзер (Петтерссон) – 13:34' (5x4)   0:3 Бигл (Танев) – 16:53' (4x5)   1:3 Фаст (Труба, Строум) – 34:58' (5x5)   2:3 Панарин (Фаст, Зибанеджад) – 45:31' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019