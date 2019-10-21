Результаты матчей НХЛ за 21 октября 2019 года
21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Ванкуверу Кэнакс» — 2:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 06:01' (5x4) 0:2 Бёзер (Петтерссон) – 13:34' (5x4) 0:3 Бигл (Танев) – 16:53' (4x5) 1:3 Фаст (Труба, Строум) – 34:58' (5x5) 2:3 Панарин (Фаст, Зибанеджад) – 45:31' (5x5)
«Миннесота Уайлд» одолела «Монреаль Канадиенс» — 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Койву, Сутер) – 08:57' (5x4) 1:1 Татар (Питри, Доми) – 22:50' (5x4) 1:2 Дано (Байрон) – 23:06' (5x5) 2:2 Фолиньо (Канин, Стаал) – 39:45' (5x5) 2:3 Дано (Галлахер) – 43:22' (5x5) 3:3 Хант (Дамба, Гринвей) – 48:38' (5x4) 4:3 Паризе (Цукер, Койву) – 52:54' (5x5)
«Виннипег Джетс» одолел «Эдмонтон Ойлерз» — 1:0 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коннор – 65:00' (ПБ)
«Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Кузнецов) – 09:25' (5x4) 1:1 Каджула (Нюландер, Карпентер) – 28:25' (5x5) 1:2 Дауд (Хагелин) – 29:53' (4x5) 1:3 Овечкин (Карлсон, Кемпны) – 43:52' (5x5) 2:3 Кубалик (Саад, Кемпф) – 46:05' (5x5) 3:3 Кейн (Нюландер) – 49:58' (5x5) 3:4 Уилсон (Хагелин, Эллер) – 51:47' (5x5) 3:5 Эллер (Орлов) – 59:10' (en)
«Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» — 1:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сильверберг (Линдхольм, Мэнсон) – 20:12' (5x5) 1:1 Стоун (Годро, Броди) – 35:32' (5x5) 1:2 Баклунд (Ткачук, Чарник) – 48:57' (5x5)
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Встреча всех звёзд пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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