Результаты матчей НХЛ за 21 октября 2019 года

21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Ванкуверу Кэнакс» — 2:3.

«Миннесота Уайлд» одолела «Монреаль Канадиенс» — 4:3.

«Виннипег Джетс» одолел «Эдмонтон Ойлерз» — 1:0 Б.

«Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5.

«Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» — 1:2.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Встреча всех звёзд пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.