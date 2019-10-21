Куинн — о серии поражений «Рейнджерс»: когда у нас не идёт игра, мы паникуем

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения от «Ванкувер Кэнакс» (2:3) прокомментировал неудачную серию клуба из четырёх матчей.



«Все очень неровно. Хорошие отрезки у нас не достаточно протяженные, а провалы получаются слишком серьезными. Нам нужно найти баланс. Надо сказать себе, что, возможно, мы не в состоянии играть на таком уровне в течение всех 60 минут, но наши ошибки не должны быть такими грубыми. Меня беспокоит, насколько грубыми бывают наши ошибки во время спадов в нашей игре.



Понятно, что порой ноги не будут бегать. Не получится каждый матч проводить на высочайшем уровне, но в каждом нужно выполнять свою работу. Нужно всегда играть грамотно, чтобы прожить еще один день. Пока у нас это не получается. Это касается не только текущей игры, и мы должны это осознать. Когда игра у нас не идет, мы ошибаемся и начинаем паниковать. Это проблема», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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