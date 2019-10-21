Пашков — о неудачах «Автомобилиста»: хоккей — не баскетбол, на льду всё сложнее

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре «Автомобилиста», проигравшего девять из 11 последних матчей.



«С одной стороны, это сюрприз, все-таки в прошлом сезоне Екатеринбург выступил лихо и не оправдал ожиданий только в плей-офф. С другой стороны, определенные предпосылки для спада все-таки были.



По составу команды чувствуется, что в руководстве там люди из баскетбола. Это в какой-нибудь НБА ты можешь собрать пятерку звёзд и гастролировать по городам, выдавая результат. Но хоккей — не баскетбол, на льду все сложнее, пятеркой мастеровитых легионеров ничего не выиграешь, нужен крепкий костяк из местных хоккеистов.



Как мне кажется, в «Автомобилисте» этот российский костяк не создан, вторые-третьи звенья не подобраны. Те же Трямкин или Голышев, которые должны были стать российскими лидерами клуба, прогрессируют медленно, Дацюк никак не выйдет из-под груза травм. А условные Секстон или Доус, получив за прошлый сезон свои бонусы, где-то, наверное, пресытились и работать на команду перестали. Вот вам и резкий спад», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

«Автомобилист» снова проиграл. Мартемьянова уже спрашивают об отставке Легионеры затихли, Коварж не всесилен, а Дацюк пока не помощник.