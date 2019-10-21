Ягр: хотите долго играть в хоккей — идите в церковь. Я русский ортодокс

Нападающий хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр рассказал, как повлиял на его мировоззрение период выступлений за омский «Авангард».



«В чём секрет Яромира Ягра? Тут нет никакого секрета. Я очень религиозный. Русский ортодокс. Я люблю бога. При первой же возможности иду в церковь и молюсь за него. Бог возвращает мне энергию. Так что нет никакого секрета. Если хотите играть долго в хоккей — идите в церковь.



Конечно, я бы мог побить какие-то ещё рекорды в НХЛ. С другой стороны, переезд в Россию помог мне прийти к религии. Это помогло мне стать лучше как личности.



Верить в бога в другой стране — это немного не то, что в России. Это иное. Я не говорю, что над тобой будут смеяться. Но тебе на самом деле не слишком-то поверят. И если я верую, то скрываю это от окружающих.



Но я научился в России тому, что веру в бога не надо скрывать. И это мне очень помогло. Можно показывать свою любовь к религии везде — не только в церкви, но и в раздевалке, на улице. Никто не будет тебя за это винить. Наоборот, в России принято показывать свою веру другим людям, и это нормально», — цитирует Ягра «Матч ТВ».

Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней Первый и последний гол легендарного чеха разделил 31 год. И он побьёт ещё не один рекорд.