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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах дня приняло участие шесть российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметились голами, форвард «столичных» Евгений Кузнецов провёл на площадке меньше 14 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сделал два блока.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Панарин (н)

Бучневич (н)

Куликов (з)		«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Виннипег»		1+0

0+1

0+1

1+0

0

0		0

0

-1

0

+1

0		0

0

0

0

0

0		5

1

0

5

2

2		7

1

1

0

1

1		1

1

4

0

1

2		-

63%

-

-

0%

0		17.24

13.46

18.59

20.59

16.17

17.14
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