Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах дня приняло участие шесть российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметились голами, форвард «столичных» Евгений Кузнецов провёл на площадке меньше 14 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сделал два блока.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Панарин (н)



Бучневич (н)



Куликов (з) «Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Рейнджерс»



«Рейнджерс»



«Виннипег» 1+0



0+1



0+1



1+0



0



0 0



0



-1



0



+1



0 0



0



0



0



0



0 5



1



0



5



2



2 7



1



1



0



1



1 1



1



4



0



1



2 -



63%



-



-



0%



0 17.24



13.46



18.59



20.59



16.17



17.14