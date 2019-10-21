Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах дня приняло участие шесть российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметились голами, форвард «столичных» Евгений Кузнецов провёл на площадке меньше 14 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сделал два блока.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Панарин (н)
Бучневич (н)
Куликов (з)
|«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Виннипег»
|1+0
0+1
0+1
1+0
0
0
|0
0
-1
0
+1
0
|0
0
0
0
0
0
|5
1
0
5
2
2
|7
1
1
0
1
1
|1
1
4
0
1
2
|-
63%
-
-
0%
0
|17.24
13.46
18.59
20.59
16.17
17.14
- 21 октября 2019
-
10:00
-
09:57
-
09:31
-
09:22
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
07:39
-
06:54
-
06:44
-
05:48
-
04:48
-
04:15
-
02:59
- 20 октября 2019
-
23:50
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:26
-
22:05
-
21:55
-
21:22
-
21:17
-
20:52
-
20:25
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:44
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