Минское «Динамо» подписало Евгения Дадонова и ещё двух игроков

Минское «Динамо» подписало пробные соглашения с тремя хоккеистами, информирует официальный сайт белорусской команды.
Из фарм-клуба минской «Юности» на просмотр приглашен 23-летний форвард Егор Гайнетдинов. Воспитанник московского хоккея поиграл в Молодежной хоккейной лиге за ХК «Одинцово», чеховских «Русских Витязей» и приморский «Тайфун». Всего в МХЛ в его активе 130 матчей, в которых Егор набрал 48 (32+16) очков.
В солигорском «Шахтере» начинал сезон 27-летний нападающий Евгений Дадонов. В сезоне-2013/14 воспитанник витебского хоккея уже защищал цвета минского «Динамо». Тогда в КХЛ форвард провел 40 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также он выступал за «Динамо» в Кубке Надежды (12 матчей, один ассистентский балл).
Третий игрок, подписавший с «Динамо» пробное соглашение – защитник Никита Крыскин. 25-летний воспитанник гродненской школы несколько лет провел в системе пензенского «Дизеля» в ВХЛ и МХЛ, а в сезоне-2015/16 вернулся на родину. Сначала в ХК «Гомель», а затем в гродненский «Неман», в котором играет последние три сезона.
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