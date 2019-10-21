Секач: все хотят получать хорошую зарплату, и я тоже хочу. В ЦСКА я её получил

Нападающий московского ЦСКА Иржи Секач поделился воспоминаниями о переходе из казанского «Ак Барса».
«Москва — это огромный город. И возможностей здесь больше, ты можешь найти всё, что тебе необходимо — проще достать. В Казани это немного иначе. Но в Казани я чувствовал себя комфортно, и там тоже всё было отлично. Я думаю, это главное отличие между этими городами — Казань не такая большая и не так много возможностей.
Вопрос денег был важнее в решении о переходе в ЦСКА, чем попытки пробиться в НХЛ? Я думаю, все хотят получать хорошую зарплату, и честно, я тоже этого хочу. И в ЦСКА я получил это. Но я не могу сказать, что это стало определяющим фактором. Я принял решение остаться в России ещё до конкретики по условиям контракта.
Любовь болельщиков из Казани? Это был очень грустный и в то же время особенный момент для меня, когда я выходил на лёд. Когда объявляли моё имя и трибуны аплодировали. Я провёл в Казани прекрасное время. Болельщики здесь всегда поддерживали меня. Даже когда я был травмирован, всегда чувствовал большую поддержку со стороны болельщиков. Мне будет всегда приятно возвращаться сюда. Я провёл здесь лучшие годы и буду помнить их ещё очень долго», — цитирует Секача «Реальное время».
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