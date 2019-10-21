«Филадельфия» вызвала Михаила Воробьёва из фарм-клуба

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» вызвал из команды Американской хоккейной лиги «Лихай Вэлли» российского форварда Михаила Воробьёва и нападающего Джоэла Фараби, в обратном направлении отправив форварда Карсена Тварински.



22-летний Воробьёв в прошлом сезоне сыграл за основную команду «Филадельфии» 15 матчей, набрав 2 (1+1) очка. В нынешнем сезоне это его первый вызов в основную команду. На счету Воробьёва также два сезона в Континентальной хоккейной лиге в составе «Салавата Юлаева».



Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.