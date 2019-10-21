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«Амур» — «Динамо» М: стали известны составы команд

«Амур» — «Динамо» М: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы хабаровского «Амура» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 21 октября, начало матча — в 12:00 мск.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Витасек — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Кацуба — Голубев.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Григорьев, Михайлов, Афиногенов — Петунин — Муранов.

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