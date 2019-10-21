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Минское «Динамо» подписало экс-форварда «Бостона» Спунера

Минское «Динамо» подписало экс-форварда «Бостона» Спунера
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Райан Спунер перешёл в минское «Динамо», сообщает официальный сайт «Лугано», последней команды, где выступал форвард.

За свою карьеру в НХЛ Спунер провёл 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», в которых набрал 169 очков (48+121). Летом этого года канадский нападающий перебрался в Швейцарию. За «Лугано» Спунер провёл всего 2 матча из 13, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «-3».

Канадец стал девятым иностранцем в составе минского «Динамо». В клубе также подписаны швед Юнас Энрот, канадцы Стефан Эллиотт, Марк-Андре Граньяни, Франсис Паре, финн Теэму Пулккинен, американцы Дрю Шор и Шейн Принс, а также россиянин Егор Гайнетдинов. При этом Принс и Паре выразили желание в будущем играть за сборную Беларуси.

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