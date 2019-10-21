Лейтон: для меня КХЛ — пивная лига с игроками уровня Матча звёзд

Экс-голкипер «Филадельфии Флайерз» и «Донбасса» Майкл Лейтон поделился воспоминаниями об игре в КХЛ.



«Я никогда прежде не бывал в Европе, и сначала меня настиг культурный шок. Еда другая, люди были другими. Донецк был отличным городом, но я играл там до того, как начались проблемы на Украине. Хоккей был… Сравнить КХЛ, АХЛ и НХЛ нельзя. Там много мастеровитых игроков, которые творят чудеса с шайбой, но там нет структуры игры, как в североамериканских лигах. Для меня КХЛ была пивной лигой с игроками уровня Матча звёзд.



Казалось, игроки там веселись. Они могли выйти два в одного, и игрок с шайбой делал спинораму и пас с неудобной руки на открытого партнёра. И я такой: «А чего ж ты просто не бросил?» Если вы посмотрите хайлайты КХЛ, то увидите кучу красивых голов и скажете «вау». Но они не забивают много голов, так как не бросают, даже когда ворота открыты. Они лучше сделают дополнительный пас на другую сторону открытых ворот. Хоккей был совсем другим.



Отказаться от денег, которые мне предложили в КХЛ, было сложно. Я провёл хороший сезон в Донбассе, и тут в Сочи образовалась новая команда. Они почти удвоили мой контракт на Украине, я согласился, но за две недели до вылета в Россию у меня жутко разболелась голова. Я принимал все возможные болеутоляющие, но ничего не помогало. Была высокая температура и лихорадка по ночам, врачи сказали, что у меня серьёзные проблемы и на восстановление потребуется два месяца. Я сообщил об этом клубу из Сочи, мне не поверили, стали воевать со мной и агентом. Я предложил им расторгнуть контракт», – приводит слова Лейтона телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст 6 Degrees with Mike McKenna.

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