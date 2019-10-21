«Амур» — «Динамо» М: Тарасов курьёзным способом забил первый гол в сезоне

В первом периоде матча хабаровского «Амура» и московского «Динамо» счёт открыл нападающий команды гостей Даниил Тарасов. Форвард забил свой первый гол в сезоне, реализовав большинство курьёзным способом: после броска Тарасова вратарь Евгений Аликин поймал шайбу, но она уже находилась за ленточкой ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Витасек — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Кацуба — Голубев.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Григорьев, Михайлов, Афиногенов — Петунин — Муранов.