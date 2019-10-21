«Амур» — «Динамо» М: Тарасов курьёзным способом забил первый гол в сезоне

В первом периоде матча хабаровского «Амура» и московского «Динамо» счёт открыл нападающий команды гостей Даниил Тарасов. Форвард забил свой первый гол в сезоне, реализовав большинство курьёзным способом: после броска Тарасова вратарь Евгений Аликин поймал шайбу, но она уже находилась за ленточкой ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Витасек — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Кацуба — Голубев.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Григорьев, Михайлов, Афиногенов — Петунин — Муранов.
- 21 октября 2019
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
11:59
-
11:25
-
11:12
-
10:43
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:57
-
09:31
-
09:22
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
07:39
-
06:54
-
06:44
-
05:48
-
04:48
-
04:15
-
02:59
- 20 октября 2019
-
23:50
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:26
-
22:05
-
21:55
-
21:22