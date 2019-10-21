Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв уже выше Кудашова, Мартемьянов продолжает падать

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (3). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

3 (2). Михаил Кравец («Витязь»)

4 (6). Сергей Светлов («Адмирал»)

5 (5). Боб Хартли («Авангард»)

6 (4). Андрей Скабелка («Барыс»)

7 (7). Николай Заварухин («Сибирь»)

8 (10). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

9 (12). Дэвид Немировски («Торпедо»)

10 (13). Олег Знарок («Спартак»)

11 (14). Илья Воробьёв («Металлург»)

12 (9). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

13 (16). Александр Гулявцев («Амур»)

14 (11). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

15 (8). Алексей Кудашов (СКА)

16 (19). Владимир Крикунов («Динамо» М)

17 (15). Андрей Разин («Северсталь»)

18 (24). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

19 (23). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

20 (17). Петерис Скудра («Трактор»)

21 (20). Александр Ардашев («Локомотив»)

22 (18). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

23 (21). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

24 (22). Леонид Береснев (ХК «Сочи»).

«Автомобилист» снова проиграл. Мартемьянова уже спрашивают об отставке Легионеры затихли, Коварж не всесилен, а Дацюк пока не помощник.