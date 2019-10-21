Афиногенов забил первый гол в официальных матчах за 13 месяцев

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с хабаровским «Амуром». Для 40-летнего форварда гол стал первым в официальных матчах с 22 сентября 2018 года. Напомним, 24 сентября 2018 года Афиногенов получил тяжёлую травму и пропустил остаток сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Витасек — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Кацуба — Голубев.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Григорьев, Михайлов, Афиногенов — Петунин — Муранов.