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Афиногенов забил первый гол в официальных матчах за 13 месяцев

Афиногенов забил первый гол в официальных матчах за 13 месяцев
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с хабаровским «Амуром». Для 40-летнего форварда гол стал первым в официальных матчах с 22 сентября 2018 года. Напомним, 24 сентября 2018 года Афиногенов получил тяжёлую травму и пропустил остаток сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Витасек — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Кацуба — Голубев.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Григорьев, Михайлов, Афиногенов — Петунин — Муранов.

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