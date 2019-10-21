Даниил Тарасов оформил первый хет-трик в КХЛ за карьеру

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов отметился хет-триком в матче с хабаровским «Амуром». Форвард поразил ворота «тигров» на 7-й, 25-й и 40-й минутах матча. Для 28-летнего нападающего это дебютный хет-трик в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Витасек — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Кацуба — Голубев.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Григорьев, Михайлов, Афиногенов — Петунин — Муранов.