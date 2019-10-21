«Амур» проиграл «Динамо», у Тарасова — первый покер в истории клуба в КХЛ
Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:5. У хабаровчан прервалась победная серия из трёх матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Даниил Тарасов. Второй период гости провели ещё более мощно, обеспечив себе комфортное преимущество. Помимо Максима Афиногенова ещё дважды забил Тарасов. На старте третьего периода форвард «Амура» Гинек Зогорна размочил счёт. Вскоре Тарасов забросил свою четвёртую шайбу, оформив первый покер «Динамо» в истории клуба в КХЛ. Больше в матче голов забито не было.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 06:45' (5x4) 0:2 Тарасов (Григорьев, Шипачёв) – 24:26' (5x5) 0:3 Афиногенов (Петунин, Волков) – 28:20' (5x5) 0:4 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 39:03' (5x5) 1:4 Зогорна (Йордан, Файзуллин) – 44:24' (5x4) 1:5 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 47:20' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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