Крикунов: ребята создали Тарасову хорошие моменты
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (5:1). Напомним, московский клуб после победы поднялся на вторую строчку Западной конференции.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сегодня сыграли неплохо, в основном первое звено. Тарасов забил четыре гола, ребята создали ему хорошие моменты. Использовали большинство, это и определило результат. Остальные звенья делали свою работу, Ерёменко хорошо играл на последнем рубеже. Все настроились, все делали своё дело, зная, что победа выводит нас на первое место в дивизионе и на второе – в конференции, поэтому ребята так отдавались игре», — рассказал Крикунов на пресс-конференции после матча.
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