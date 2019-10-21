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Крикунов: ребята создали Тарасову хорошие моменты

Крикунов: ребята создали Тарасову хорошие моменты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (5:1). Напомним, московский клуб после победы поднялся на вторую строчку Западной конференции.

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«Сегодня сыграли неплохо, в основном первое звено. Тарасов забил четыре гола, ребята создали ему хорошие моменты. Использовали большинство, это и определило результат. Остальные звенья делали свою работу, Ерёменко хорошо играл на последнем рубеже. Все настроились, все делали своё дело, зная, что победа выводит нас на первое место в дивизионе и на второе – в конференции, поэтому ребята так отдавались игре», — рассказал Крикунов на пресс-конференции после матча.

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