Тренер «Амура» Гулявцев во время матча угрожал судье сжечь его машину

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев в третьем периоде встречи с московским «Динамо» (1:5) вступил в перепалку с главным судьёй Виктором Гашиловым. Будучи недовольным действиями арбитра, Гулявцев пообещал Гашилову «сжечь его машину в Перми». Фрагмент попал в официальную видеотрансляцию встречи. Стоит отметить, что Гулявцев и Гашилов оба родом из Перми.



Счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Даниил Тарасов. Второй период гости провели ещё более мощно, обеспечив себе комфортное преимущество. Помимо Максима Афиногенова ещё дважды забил Тарасов. На старте третьего периода форвард «Амура» Гинек Зогорна размочил счёт. Вскоре Тарасов забросил свою четвёртую шайбу, оформив первый покер «Динамо» в истории клуба в КХЛ. Больше в матче голов забито не было.

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