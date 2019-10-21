Гулявцев – об угрозе сжечь машину судье: за эту шутку меня теперь оштрафуют
Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал свой конфликт с судьёй Виктором Гашиловым во время матча с московским «Динамо» (5:1). В одном из эпизодов тренер, будучи недоволен действиями арбитра, пообещал сжечь тому машину.
«Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил. На самом деле даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит.
Жаль, что уже просочилась эта информация в прессу, это ведь обычные эмоции были. Сейчас ещё, наверное, Алексей Анисимов мне позвонит, оштрафуют меня», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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- 21 октября 2019
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