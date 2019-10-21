Гулявцев: у «Динамо» есть Шипачёв, который может пас в замочную скважину отдать

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:5).



«1:5 – самое крупное наше поражение в этом сезоне. Сегодня матч не получился в плане не организации, а то, что мы сегодня создавали, всё было в молоко. По-прежнему проблемы с реализацией моментов, это очень напрягает. Хотя у нас в трёх звеньях игроки, которые должны эти моменты использовать. Не хочу посыпать голову пеплом, ребята тоже всё понимают. Не обвинишь их в том, что они не хотели выиграть, но пять голов – это многовато. И с одним забитым голом матч не выигрывается. Через голову надо перепрыгивать в каких-то моментах. Сегодня у «Динамо» была хорошая реализация, с чем я их и поздравляю.



Отчасти, конечно, шесть минут меньшинства в первом периоде сломали игру. Мы каждый матч выходим на победу, такие удаления, как Витасека, подкашивают команду – одни играют в меньшинстве, игра ломается. В «Динамо» есть хорошие исполнители, как Вадик Шипачёв, который может в замочную скважину отдать передачу. Крайне необоснованно может быть, это всё на усмотрение судей, но нельзя получать столько меньшинства в игре с командой, в которой есть столько исполнителей», — рассказал Гулявцев на пресс-конференции.

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