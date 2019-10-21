Тарасенко: материальные вещи меня мало интересуют
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко назвал заветные мечты, не связанные с хоккеем.
«С этим у меня всё просто: стать мужем, за которого жене никогда не будет стыдно и который будет её любить. И стать отцом, которого дети будут считать примером для подражания. Больше, наверное, и добавить нечего. Материальные вещи меня мало интересуют. Не буду говорить, что деньги не имеют значения. Конечно, это не так. Твоя семья на них живёт. Обеспечить ей достойное будущее — тоже важная цель, но в первую очередь — быть примером для детей и жену никогда не расстраивать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
По итогам прошлого сезона Владимир впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.
Тарасенко опёрся на кресло Трампа с беззубой улыбкой. Реакция Америки бесценна
Такого Овальный кабинет ещё не видел.
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