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ХК «Сочи» уступил «Куньлуню» и потерпел седьмое поражение подряд

ХК «Сочи» уступил «Куньлуню» и потерпел седьмое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «драконов».

Черноморский клуб вышел вперёд на 3-й минуте встречи после того, как точным броском отметился Артём Томилин. Хозяева перехватили инициативу и ушли на первый перерыв в роли лидера. Давид Бондра сравнял счёт, а спустя две минуты Тревор Мёрфи вывел китайский клуб вперёд. Во втором периоде третью шайбу в ворота гостей отправил Жильбер Брюле. На 50-й минуте Степан Старков сократил отставание в счёте до одного гола, но на большее гостей не хватило.

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, а «Сочи» продлил неприятную серию до семи встреч. 25 октября китайский клуб проведёт выездной матч с «Авангардом», а «леопарды» 23-го числа будут гостить у «Амура» в Хабаровске.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Томилин – 02:29' (5x5)   1:1 Бондра – 17:04' (5x5)   2:1 Мёрфи – 19:07' (5x5)   3:1 Брюле – 24:45' (5x5)   3:2 Старков (Эллис, Стрёмвалль) – 49:50' (5x5)
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