ХК «Сочи» уступил «Куньлуню» и потерпел седьмое поражение подряд

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «драконов».
Черноморский клуб вышел вперёд на 3-й минуте встречи после того, как точным броском отметился Артём Томилин. Хозяева перехватили инициативу и ушли на первый перерыв в роли лидера. Давид Бондра сравнял счёт, а спустя две минуты Тревор Мёрфи вывел китайский клуб вперёд. Во втором периоде третью шайбу в ворота гостей отправил Жильбер Брюле. На 50-й минуте Степан Старков сократил отставание в счёте до одного гола, но на большее гостей не хватило.
«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, а «Сочи» продлил неприятную серию до семи встреч. 25 октября китайский клуб проведёт выездной матч с «Авангардом», а «леопарды» 23-го числа будут гостить у «Амура» в Хабаровске.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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