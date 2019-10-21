«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли забросил шайбу в дебютном матче за казанцев

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт стараниями нападающего Олега Ли. Хоккеист проводит первый матч в составе казанского клуба. Несколько дней назад «Ак Барс» выменял игрока у питерского СКА.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
Ли — воспитанник школы московского «Динамо». На профессиональном уровне выступал за «Атлант», «Титан», «Ладу», «Адмирал», «Молот-Прикамье», «Амур», «СКА-Неву» и СКА. Всего в КХЛ сыграл 224 матча, в которых набрал 64 (25+39) очка.
В этом сезоне 28-летний Ли отыграл один матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе СКА, проведя на площадке чуть меньше 10 минут.
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