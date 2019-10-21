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Генменеджер «Виннипега»: чересчур долго работали над новым контрактом Лайне

Генменеджер «Виннипега»: чересчур долго работали над новым контрактом Лайне
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф рассказал, как проходили переговоры по новому контракту нападающего Патрика Лайне. В сентябре финский хоккеист подписал двухлетний договор на $ 13,5 млн.

«Это дело, которое необходимо было закончить. Мы над ним усердно трудились. Возможно, чересчур долго, но мы усиленно работали и здорово, что удалось добиться успеха. И теперь хоккеист может заниматься своим любимым делом и делать то, что ему удаётся лучше всего — играть в хоккей. В тренировочном лагере без Патрика и Кайла Коннора тренеры и игроки проделали отличную работу, сохраняя концентрацию и понимая, что деловая сторона есть деловая сторона, и она позаботится о себе сама», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний Лайне принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата. На его счету три заброшенные шайбы и девять результативных передач при показателе полезности «+1».

Патрик Лайне купил новый автомобиль за € 500 тыс.
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