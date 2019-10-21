Повздоривший с фанатами тренер «Бурана» дисквалифицирован на три матча

Исполняющий обязанности главного тренера клуба Высшей хоккейной лиги «Буран» Михаил Бирюков получил дисквалификацию на три матча. В ходе встречи со «Звездой» он вступил в конфликт с болельщиками.



«На 30-й минуте матча между командами «Звезда» (Москва) и «Буран» (Воронеж), состоявшегося 19 октября 2019 года, произошёл эпизод, связанный с действиями исполняющего обязанности главного тренера команды «Буран» Михаила Бирюкова.



Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на исполняющего обязанности главного тренера команды «Буран» наказание, применяя пункт 3.2.7. статьи 69 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента «ВХЛ» сезона-2019/20 (Столкновение со зрителями), и дисквалифицировать на три матча.



На время дисквалификации Бирюкова воронежскую команду возглавит Сергей Королёв», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

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