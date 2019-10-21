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ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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ЦСКА — «Торпедо»: известны составы команд

ЦСКА — «Торпедо»: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 19:30 мск.

В составе ЦСКА отсутствует травмированный нападающий Кирилл Капризов, а также защитник Клас Дальбек.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Науменков — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов — Калинин — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Мамин — Карнаухов — Толчинский.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Меляков — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.

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