ЦСКА — «Торпедо»: известны составы команд

ЦСКА и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 19:30 мск.



В составе ЦСКА отсутствует травмированный нападающий Кирилл Капризов, а также защитник Клас Дальбек.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Науменков — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Попов — Калинин — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Мамин — Карнаухов — Толчинский.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Меляков — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;

Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.