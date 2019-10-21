НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели
Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшей недели.
Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В трёх матчах чешский хоккеист забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. Во встрече с «Анахайм Дакс» (4:2) Пастрняк оформил покер.
Второй звездой назван защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, забросивший одну шайбу и отдавший семь результативных передач в четырёх матчах. Он лидирует в лиге по числу голевых передач (15) и очков (18).
Замкнул тройку лучших игроков недели голкипер «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон. 33-летний вратарь отразил все 72 броска в матчах с «Анахайм Дакс» (4:0) и «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), записав на свой счёт два шат-аута.
Нападающий «Бостона» Пастрняк — о покере: мне за это платят
- 21 октября 2019
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