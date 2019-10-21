Мартемьянов: у игроков «Автомобилиста» пропала игровая наглость, раскованность

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги домашнего матча с «Ак Барсом» (1:6).



«Команду «Ак Барс» — с заслуженной победой. В очередной раз нас моментально наказали за наши ошибки. У команды были выходы «два в один», бросали с убойных позиций — вратарь здорово сыграл. В нежелании играть команду обвинить не могу, старались. Где-то, конечно, эмоции перехлёстывали, отсюда ошибки. Соперник сегодня был очень серьёзный, один из претендентов, думаю, на высокие места. Поражение будем переживать вместе с командой.



Что с Коваржем? Заболел, вирус ходит. Не только он, парни полубольные вышли. Кто-то вчера ещё был болен, не все смогли играть.



В последних трех играх только одна шайба после комбинации, остальные индивидуально? Комбинационная игра просматривается немного. Но помимо комбинаций, нужно ещё и завершающий бросок нанести. И нанести точно. Каждый день над этим работаем, поверьте, каждый. Но где-то пропала у парней уверенность, к сожалению. Игровая наглость, раскованность пропала. Броски идут в створ ворот, но не на гол.



Сложные соперники позади. Будет ли дальше легче? Думаю, нет, легче точно не будет. В Екатеринбург приезжают за очками. «Магнитка» тоже неплохо сыграла предыдущий матч с «Авангардом». Думаю, что они сюда приедут за очками. Надеюсь, что матч будет очень упорным», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Мартемьянов: не знаю, насколько хватит терпения руководства «Автомобилиста»