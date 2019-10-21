Квартальнов — о матче с «Автомобилистом»: третий период — в зачёт «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о выездном матче с «Автомобилистом» (6:1).



«Пару периодов играли на равных, забили быстрые голы. Команде удался третий период, мы продолжали держать этот темп, и он нам помог. Третий период — в зачёт. Мы довольны игрой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на 5-й минуте стараниями Олега Ли, забросившего шайбу в дебютном матче за «Ак Барс». Чуть позже преимущество казанского клуба укрепил Данис Зарипов. Команда Андрея Мартемьянова отыграла один гол на первой минуте второго периода усилиями Никиты Трямкина, на что гости ответил точным броском Джастина Азеведу. На 48-й минуте Эмиль Галимов в четвёртый раз огорчил соперника, а позже пятую шайбу в ворота хозяев отправил Станислав Галиев. Точку в матче поставил Микаэль Викстранд.