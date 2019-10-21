Ли — о СКА: я не злопамятный. Жизнь покажет, кто прав, а кто — нет

Нападающий Олег Ли поделился эмоциями от выступления в первом матче за «Ак Барс». Во встрече с «Автомобилистом» (6:1) форвард отметился голом.
«Конечно, эмоции самые положительные. Команда приняла здорово, спасибо партнёрам по звену, что так всё сделали в моменте с голом. На самом деле, в пустые ворота грех было не попасть. Так что спасибо партнёрам.
Видна система, тренерский подход — команда играет, работает. Счёт на табло говорит сам за себя. Постараюсь показать себя в новой системе. Дай бог, всё будет хорошо.
Передал ли я этим матчем «привет» кому-нибудь (речь о бывшей команде Ли — СКА. — Прим. «Чемпионата»)? А, провокация. Да нет, я не злопамятный — жизнь покажет, одна игра ещё ничего не значит. Посмотрим, как пройдёт сезон, будем стараться. Со стороны будет видно, кто был прав, а кто — нет», — приводит слова Ли официальный сайт «Ак Барса».
- 21 октября 2019
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
20:02
-
19:32
-
19:19
-
19:15
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:39
-
17:16
-
17:03
-
16:50
-
16:39
-
16:12
-
15:34
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:17
-
14:03
-
13:28
-
13:14
-
13:03
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
11:59
-
11:25