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Ли — о СКА: я не злопамятный. Жизнь покажет, кто прав, а кто — нет

Ли — о СКА: я не злопамятный. Жизнь покажет, кто прав, а кто — нет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Олег Ли поделился эмоциями от выступления в первом матче за «Ак Барс». Во встрече с «Автомобилистом» (6:1) форвард отметился голом.

«Конечно, эмоции самые положительные. Команда приняла здорово, спасибо партнёрам по звену, что так всё сделали в моменте с голом. На самом деле, в пустые ворота грех было не попасть. Так что спасибо партнёрам.

Видна система, тренерский подход — команда играет, работает. Счёт на табло говорит сам за себя. Постараюсь показать себя в новой системе. Дай бог, всё будет хорошо.

Передал ли я этим матчем «привет» кому-нибудь (речь о бывшей команде Ли — СКА. — Прим. «Чемпионата»)? А, провокация. Да нет, я не злопамятный — жизнь покажет, одна игра ещё ничего не значит. Посмотрим, как пройдёт сезон, будем стараться. Со стороны будет видно, кто был прав, а кто — нет», — приводит слова Ли официальный сайт «Ак Барса».

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