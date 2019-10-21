Форвард «Торпедо» дебютировал в КХЛ в 16 лет, повторив результат Панарина

Нападающий «Торпедо» Андрей Никонов дебютировал в КХЛ в возрасте 16 лет и 353 дней. Хоккеист вышел на лёд в выездном матче регулярного чемпионата с ЦСКА.



Это рекорд клуба в КХЛ и седьмое место в списке самых молодых игроков в истории лиги, которое хоккеист делит с Артемием Панариным и Виталием Кравцовым. Рекорд КХЛ принадлежит Кириллу Кабанову — 16 лет и 125 дней.

ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Науменков — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Попов — Калинин — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Мамин — Карнаухов — Толчинский.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Меляков — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;

Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.