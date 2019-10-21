Форвард «Торпедо» дебютировал в КХЛ в 16 лет, повторив результат Панарина

Нападающий «Торпедо» Андрей Никонов дебютировал в КХЛ в возрасте 16 лет и 353 дней. Хоккеист вышел на лёд в выездном матче регулярного чемпионата с ЦСКА.
Это рекорд клуба в КХЛ и седьмое место в списке самых молодых игроков в истории лиги, которое хоккеист делит с Артемием Панариным и Виталием Кравцовым. Рекорд КХЛ принадлежит Кириллу Кабанову — 16 лет и 125 дней.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Науменков — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов — Калинин — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Мамин — Карнаухов — Толчинский.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Меляков — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.
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