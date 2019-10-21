Шипачёв: нравится играть в звене с Тарасовым и Яшкиным, они всё делают сами

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:1) рассказал о взаимодействии с партнёрами по звену — Даниилом Тарасовым и Дмитрием Яшкиным.



«Очень рад за Тарасова, который сегодня так здорово сыграл. Четыре забил и решил исход матча. Как играется в звене с Тарасовым и Яшкиным? Яшкин, в принципе, всё время борьбу выигрывал, Тарасов ему помогал. Мне нужно просто приезжать и дальше помогать им передачами, а так они всё делают сами. Прикольно, мне нравится играть с ними в звене», — сказал Шипачёв в интервью клубному телевидению.



Во встрече с «Амуром» Тарасов забросил четыре шайбы, а Шипачёв и Яшкин отдали по четыре результативные передачи.

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