Пелино: у «Локомотива» видны проблемы с игрой в неравных составах

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино поделился мнением о матче с «Трактором» (1:2).



«Игра сложилась не так, как хотелось бы. Думаю, она началась медленно, и мы позволили «Трактору» владеть инициативой. Во многих моментах «Локомотив» недостаточно хорошо сыграл. Завтра будет новый день, новые тренировки, и мы будем искать пути к победе.



В КХЛ много тяжёлых игр, и некоторые заканчиваются с разницей всего в одну шайбу. Мы проиграли оба матча «Трактору», потому что он был лучше. Что-то у нас получается хорошо, что-то не очень. Видны проблемы с игрой в неравных составах, будем работать над этим.



Наши хоккеисты полностью отдают себя на тренировках, но нам нужна уверенность в себе. Думаю, похожая ситуация была в том году у «Сент-Луиса» в НХЛ, однако потом они выиграли Кубок Стэнли», — передаёт слова Майка Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.