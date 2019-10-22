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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

21 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» — «Динамо» М — 1:5

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 06:45' (5x4)   0:2 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 24:26' (5x5)   0:3 Афиногенов (Петунин, Волков) – 28:20' (5x5)   0:4 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 39:03' (5x5)   1:4 Зогорна (Йордан, Файзуллин) – 44:24' (5x4)   1:5 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 47:20' (5x4)

«Куньлунь Ред Стар» — ХК «Сочи» — 3:2

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Томилин (Архипов, Мосалёв) – 02:29' (5x5)   1:1 Бондра (Миллер, Шустр) – 17:04' (5x5)   2:1 Мёрфи (Кракнелл, Осипов) – 19:07' (5x5)   3:1 Брюле (Ип, Миллер) – 24:45' (5x5)   3:2 Старков (Эллис, Стрёмвалль) – 49:50' (5x5)

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:6

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Ли (Основин) – 04:08' (5x5)   0:2 Зарипов – 08:57' (5x5)   1:2 Трямкин – 20:52' (5x5)   1:3 Азеведу (Викстранд, Петров) – 26:22' (5x5)   1:4 Галимов (Педан) – 47:08' (5x5)   1:5 Галиев (Зарипов, Яруллин) – 53:24' (5x5)   1:6 Викстранд (Фрэттин, Азеведу) – 55:11' (5x4)

«Локомотив» — «Трактор» — 1:2

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Калинин (Виртанен) – 22:18' (5x4)   0:2 Калинин (Виртанен, Кручинин) – 24:16' (5x4)   1:2 Денисенко (Апальков, Афанасьев) – 29:58' (5x5)

ЦСКА — «Торпедо» — 5:2

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Нестеров (Григоренко, Мамин) – 02:59' (5x4)   2:0 Вей (Робинсон) – 19:11' (5x5)   3:0 Секач (Григоренко, Вей) – 29:09' (5x5)   3:1 Щехура (Бочаров) – 42:21' (5x4)   3:2 Мишарин (Варнаков) – 45:07' (5x5)   4:2 Нестеров (Вей, Григоренко) – 52:12' (4x4)   5:2 Окулов – 59:08' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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