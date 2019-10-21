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Холланд: «Автомобилисту» нужно показать тигриный оскал и ринуться в бой

Холланд: «Автомобилисту» нужно показать тигриный оскал и ринуться в бой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:6). Клуб из Екатеринбурга потерпел пятое поражение подряд.

«Мы играли в хороший, атакующий хоккей, создавали моменты. И играли так примерно 55 минут из 60. Вспомните хотя бы отличный момент на шестой минуте матча, когда мы могли открыть счёт. Потом много моментов было при счёте 1:3, где мы могли зацепиться. Обидно.

Сложно объяснить, в чём именно наша проблема. Конечно, нужно поработать над нападением. Создавать как можно больше моментов и начать наконец забивать в равных составах. Конечно, никакой профессиональный хоккеист не любит проигрывать. Тем более с таким результатом. Мы все хотим исправить положение и, конечно, переживаем. Важно сейчас найти в себе силы, сжать клюшку покрепче, показать тигриный оскал и ринуться в бой», — цитирует Холланда официальный сайт КХЛ.

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