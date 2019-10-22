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Воробьев совершил результативную передачу в первом матче сезона за «Филадельфию»

Воробьев совершил результативную передачу в первом матче сезона за «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас Голден Найтс», третий период — счёт 5:1. Результативной передачей при третьем голе отметился российский нападающий Михаил Воробьёв. Воспитанник «Салавата Юлаева» проводит первую игру в сезоне.

22-летний Воробьев заработал первый вызов в НХЛ в сезоне. В пяти матчах в АХЛ он набрал 4 (2+2) очка. В НХЛ он дебютировал в прошлом сезоне, в 15 играх за «Флайерз» набрав 2 (1+1) очка.

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