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Передачи Проворова и Воробьёва помогли «Филадельфии» обыграть «Вегас»

Передачи Проворова и Воробьёва помогли «Филадельфии» обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:2.

В составе победителей по голу забили Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Мэтт Нисканен и Оскар Линдблом, Михаэль Раффль забил два гола. На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой приём и 2 блок-шота за 23.42 на льду. У Михаила Воробьева в дебютной игре сезона результативная передача, «+3» и бросок за 9.14. У «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами Джонатан Маршессо и Райлли Смит.

Напомним, что для Воробьёва это первая игра в НХЛ в этом сезоне. Накануне старта регулярного чемпионата 22-летний хоккеист был отправлен в АХЛ, где он успел провести пять матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи. В прошлом сезоне Воробьев сыграл за «Филадельфию» 15 матчей, набрав 2 (1+1) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Конечны (Линдблом, Гостисбер) – 04:15' (5x4)   2:0 Хейз (Лотон, Ворачек) – 26:12' (5x5)   3:0 Раффль (Проворов, Воробьёв) – 26:56' (5x5)   4:0 Нисканен (Кутюрье, Конечны) – 34:24' (5x4)   5:0 Линдблом (Раффль, Санхайм) – 35:19' (5x5)   5:1 Маршессо (Стоун, Карлссон) – 43:15' (5x3)   5:2 Смит (Холден, Меррилл) – 53:30' (5x5)   6:2 Раффль (Стюарт) – 55:38' (5x5)
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