Передачи Проворова и Воробьёва помогли «Филадельфии» обыграть «Вегас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:2.

В составе победителей по голу забили Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Мэтт Нисканен и Оскар Линдблом, Михаэль Раффль забил два гола. На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой приём и 2 блок-шота за 23.42 на льду. У Михаила Воробьева в дебютной игре сезона результативная передача, «+3» и бросок за 9.14. У «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами Джонатан Маршессо и Райлли Смит.

Напомним, что для Воробьёва это первая игра в НХЛ в этом сезоне. Накануне старта регулярного чемпионата 22-летний хоккеист был отправлен в АХЛ, где он успел провести пять матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи. В прошлом сезоне Воробьев сыграл за «Филадельфию» 15 матчей, набрав 2 (1+1) очка.