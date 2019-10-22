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Рантанен не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Рантанен не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В начале второго периода травму ноги получил один из лидеров «Колорадо» Микко Рантанен. В момент борьбы за шайбу конёк финского нападающего попал в трещину во льду. После этого Рантанен не смог продолжить игру. Степень серьёзности повреждения пока неизвестна.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

В матче с «Блюз» на счету финна результативная передача. Всего в 9 матчах регулярного чемпионата Рантанен набрал 13 (5+8) очков.

Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»
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